Dialoga Manque Granados con economistas de Chihuahua sobre retos legislativos y el futuro económico del país

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, sostuvo un encuentro con integrantes del Colegio de Economistas de Chihuahua A.C., donde compartió un análisis sobre la situación económica, social y política de México, así como los principales retos que enfrenta el Poder Legislativo ante el actual contexto nacional.

Durante su participación, Granados destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre legisladores, academia y especialistas, con el objetivo de generar conciencia pública y fortalecer la discusión informada sobre las decisiones que impactan el rumbo del país.

“Más allá del debate político, lo que necesitamos es una sociedad informada y consciente de lo que está ocurriendo en México. El trabajo que ustedes realizan desde las universidades y los espacios académicos es fundamental para construir esa conciencia”, expresó.

La legisladora explicó que el actual contexto legislativo se caracteriza por una mayoría oficialista que ha impulsado diversas reformas que, desde su perspectiva, generan incertidumbre jurídica y afectan la competitividad del país como destino de inversión, como la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los órganos autónomos y la más reciente reforma electoral.

Asimismo, señaló que el crecimiento económico de México ha sido limitado en los últimos años y que el país enfrenta retos importantes en materia de inversión, empleo e infraestructura, lo que exige políticas públicas responsables y coordinadas entre gobierno, sector productivo y sociedad.

En ese sentido, Granados subrayó que desde la Cámara de Diputados ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo económico, particularmente el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de la economía nacional.

“Si no apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan empleo y desarrollan talento, será muy difícil fortalecer las cadenas productivas y el crecimiento regional”, señaló.

Finalmente, reconoció el papel de Chihuahua como un estado que destaca por la coordinación entre sectores productivos, academia y gobierno, lo que ha permitido impulsar proyectos estratégicos y fortalecer su posición económica a nivel nacional.

Granados agradeció la invitación del presidente del Colegio de Economistas de Chihuahua, Pedro Rafael Ávila Cota, así como la hospitalidad del rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athié, y reiteró su disposición para mantener el diálogo con especialistas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del estado y del país.