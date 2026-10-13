Cierra FICUU 2026 con concierto de Alejandro Fernández ante 40 mil asistentes

El público vivió una noche llena de emoción y alegría, coreando éxitos de Alejandro Fernández como “No lo beses”, “Hoy tengo ganas de ti” y “Nube viajera”

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, concluyó las actividades del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026 con el concierto de Alejandro Fernández, que reunió a 40 mil asistentes en la Plaza del Ángel y generó una derrama económica estimada en 16 millones de pesos.

El espectáculo, realizado el lunes 12 de octubre, formó parte de la celebración del 317 aniversario de Chihuahua Capital y ofreció a las familias chihuahuenses la oportunidad de disfrutar de manera totalmente gratuita la presentación de uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

El público vivió una noche llena de emoción y alegría, coreando éxitos de Alejandro Fernández como “No lo beses”, “Hoy tengo ganas de ti” y “Nube viajera”. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó con la interpretación de “Como quien pierde una estrella”, tema con el que rindió homenaje a su padre, Vicente Fernández, y que recibió una de las ovaciones más fuertes de la noche.

El concierto culminó con un espectáculo de pirotecnia y la interpretación del “Corrido de Chihuahua”, en un cierre lleno de orgullo y emoción para celebrar el 317 aniversario de Chihuahua Capital.

Durante ocho días, del 5 al 12 de octubre, el FICUU ofreció una programación multidisciplinaria que reunió música, teatro, cine, gastronomía, exposiciones e intervenciones artísticas en distintos espacios de la ciudad, con propuestas para públicos de todas las edades.

Entre las actividades destacadas estuvo la exposición “Chihuahua Deja Huella”, integrada por 15 esculturas de perritos intervenidas por artistas chihuahuenses, así como las presentaciones teatrales “La Flauta Mágica según Papageno” y “Los Monólogos de la Vagina” y Rock Jude Fest, cuyas funciones registraron lleno total en el Teatro de la Ciudad.

Asimismo, FICUU Urbano llevó música, danza, teatro y otras expresiones artísticas a distintos espacios públicos del Centro Histórico, promoviendo la convivencia familiar y acercando el arte y la cultura a la ciudadanía.

Con esta edición, el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua reafirmó su propósito de acercar espectáculos y experiencias culturales gratuitas a la ciudadanía, impulsar el talento local y ofrecer una programación artística de alcance nacional e internacional.