Detuvo SSPE a 296 presuntos delincuentes durante abril

Como parte de la estrategia integral de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE informó resultados relevantes durante el mes de abril, con acciones que impactan directamente en la operación de grupos delictivos en la entidad.

Durante este periodo, se logró la detención de 296 presuntos delincuentes, de los cuales 26 están relacionados con delitos del fuero federal y 249 con delitos del fuero común, reflejando el trabajo permanente de las corporaciones estatales en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

En materia de aseguramientos, destacan 41 armas de fuego, así como 5 mil 69 municiones y 171 cargadores, además de 19 artefactos explosivos, lo que representa un golpe significativo a la capacidad operativa de grupos criminales.

En el combate al narcomenudeo, se aseguraron 5.7 kilogramos de marihuana, 2.4 kilogramos de cristal y 1.97 kilogramos de cocaína, generando una afectación económica superior al millón de pesos para las estructuras delictivas.

El secretario Gilberto Loya subrayó que estos resultados son producto de la coordinación, el uso de inteligencia y el despliegue estratégico en todo el estado, lo que permite avanzar en la recuperación de la paz y la seguridad.

La SSPE reafirma su compromiso de mantener acciones firmes y permanentes para proteger a la ciudadanía y fortalecer el estado de derecho en Chihuahua.