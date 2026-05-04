Totalmente legal operación en Torre Centinela, se trabaja con dos protocolos internacionales: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró que la operación de la Torre Centinela en Ciudad Juárez se realiza dentro del margo legal mexicano y con conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ello en relación a la presencia de agencias estadounidenses en la Torre Centinela, a lo cual, Gilberto Loya explicó que la SSPE trabaja bajo dos protocolos de común acuerdo entre ambos países: el protocolo de seguridad fronteriza y el programa “Se Busca”.

En el caso del primer protocolo, explicó que de manera mensual se presenta un reporte a un grupo multinacional con resultados en materia de seguridad y respecto al programa “Se Busca”, se trata de buscar a personas consideradas como generadoras de violencia en ambos lados de la frontera, pero sin que un país intervenga en el otro.

“Nosotros hemos estado trabajando en primero, establecer el acuerdo conjunto con las autoridades norteamericanas y por supuesto que eso va a la Cancillería, que es quien termina dándole todo el trámite con el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros estemos fuera de ley, nosotros estamos bajo dos protocolos específicamente: El protocolo de seguridad fronteriza que incluso cumplimos con lo que dice perfectamente la ley, nosotros presentamos un reporte mensual ante este grupo multinacional en donde se presentan los resultados de esto y trabajamos también bajo el protocolo del programa Se Busca, que es un programa específico para la búsqueda de personas generadores de violencia en ambos lados de la frontera”.