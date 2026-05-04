Chihuahua es ejemplo de trabajo y colaboración, por eso tenemos que seguir haciendo grande al estado: Manque Granados

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, participó en un encuentro con integrantes de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia A.C. (EVM), donde compartió un balance de su trabajo legislativo, el contexto actual en la Cámara de Diputados y los retos que enfrenta el país, destacando el papel de Chihuahua como un estado que sigue generando oportunidades a partir del trabajo en equipo.

Durante su intervención, Manque subrayó que, a pesar de los desafíos a nivel nacional, desde la oposición se ha impulsado una agenda propositiva enfocada en el fortalecimiento de la economía familiar, el emprendimiento y el acceso a servicios de salud, con diversas iniciativas presentadas por ella en temas como reembolso de medicamentos, educación y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

Enfatizó que, aunque muchas de estas propuestas han sido frenadas por el oficialismo, en Chihuahua se han logrado resultados concretos a través de la coordinación con el Gobierno del Estado y el Municipio, acercando programas y apoyos directamente a la ciudadanía.

En ese sentido, destacó la implementación del programa “Sabadito Emprendedor”, mediante el cual se han llevado talleres de capacitación para el autoempleo a distintas colonias, fortaleciendo habilidades productivas y generando nuevas oportunidades económicas para las familias chihuahuenses.

La legisladora panista también hizo un llamado a fortalecer la conciencia ciudadana y a valorar lo que se ha construido en Chihuahua a lo largo de los años, resaltando que el desarrollo del estado ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno.

“Chihuahua es ejemplo de trabajo, y sobre todo de trabajo en equipo. Por eso tenemos que defender lo que hemos construido juntos; defender lo que hace grande a Chihuahua, a su gente, sus oportunidades y su futuro”, expresó.

Al finalizar el encuentro, Renato Chávez Barrón, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia A.C., entregó un reconocimiento a Manque Granados, destacando su cercanía con el sector productivo y su compromiso con el desarrollo económico del estado.

Finalmente, la diputada reiteró su disposición para seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y los sectores empresariales, así como su interés en continuar construyendo un mejor futuro para Chihuahua.