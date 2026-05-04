México vive en una “narcocracia”; Morena recibió recursos del crimen organizado y eso sí es traición a la patria: Mario Vázquez

Ante lo ocurrido con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa que solicitó licencia tras ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico por parte de los Estados Unidos, el senador panista Mario Vázquez aseguró que México “vive en una narcocracia, no una democracia”, además de afirmar que Morena recibió dinero del crimen organizado y eso sí es “traición a la patria”.

“El país está en una crisis institucional. Estudio revela que hay una gran desconfianza en el Estado mexicano, 79 por ciento ve el tema de negatividad, confían más en Estados Unidos que en las autoridades mexicanas”, declaró Vázquez Robles.

El senador del Partido Acción Nacional añadió que “eso confirma la crisis que existe en el país. Es muy lamentable, porque durante décadas se ha hablado de la complicidad de gobernantes con el crimen organizado. Pero jamás se había confirmado con tanta contundencia como hoy ocurre actualmente. Jamás se había confirmado, como el caso de Rocha Moya, que no es nuevo, que tiene una serie de implicaciones que vienen desde antes de 2021 cuando se convierte en gobernador del estado de Sinaloa con apoyo del crimen organizad”.

“Ahora lo confirman las acusaciones de parte de Estados Unidos. Hubo un intercambio de crimen organizado del gobierno en el que había recursos de por medio, había operación política del crimen organizado, persecución a las y los opositores, secuestro de liderazgos y de operadores, presión hacia la sociedad sinaloense para que votaran a su favor”, explicó el legislador del PAN.

Mario Vázquez insistió en la desaparición de Poderes en Sinaloa y del registro de Morena, pues recalcó que “ese partido recibió recursos del crimen organizado y eso sí es traición a la patria. Cuando gobierna el crimen organizado no hay democracia, lo que tenemos es una narcocracia, no una democracia. El INE cerró los ojos ante lo ocurrido en Sinaloa”.