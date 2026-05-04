Participa Alex Domínguez en encuentro internacional “Políticos constructores de paz” en El Vaticano

En el marco del encuentro internacional “Políticos constructores de paz”, que se lleva a cabo en el Vaticano del 4 al 9 de mayo, se cuenta con la destacada participación de Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal.

Este importante foro reúne a líderes políticos de diferentes fuerzas políticas con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la política en la construcción de la paz, el diálogo y la cooperación internacional, bajo una agenda que incluye actividades académicas, encuentros institucionales y celebraciones litúrgicas.

En esta edición, México tiene una presencia relevante con la participación de 17 políticos invitados, lo que refleja el interés del país por contribuir activamente en la agenda global de paz.

Durante el programa, los participantes sostendrán reuniones clave como la audiencia con el Papa León XIV, así como encuentros con autoridades del Estado Vaticano, donde se busca fortalecer los lazos de amistad entre México y la Santa Sede, además de impulsar una agenda de trabajo conjunta en favor de la paz y el desarrollo social.

La participación de Alex Domínguez resalta el compromiso de los actores políticos mexicanos con los valores universales de diálogo, fraternidad y responsabilidad social, llevando la voz de Chihuahua y de México a un escenario internacional de gran relevancia.

El encuentro contempla también espacios de reflexión sobre el pensamiento social cristiano, la construcción de acuerdos internacionales y el papel de los liderazgos políticos en contextos de transformación global, consolidándose como un espacio de alto nivel para el intercambio de ideas y experiencias.

Con su asistencia el legislador refrenda su compromiso con una política basada en principios, orientada a la construcción de acuerdos y al fortalecimiento de la paz, tanto a nivel local como internacional.