Detuvo Policía Municipal a tres; son ligados a presunta banda de robo a local comercial

– El seguimiento de cámaras PECUU, videograbaciones particulares y trabajo de análisis permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, elementos de la Subdirección de Inteligencia lograron la detención de tres hombres por falta administrativa y presuntamente relacionados con diversos robos cometidos en locales comerciales, oficinas y despachos ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Las investigaciones derivan de varias denuncias por robo sin violencia registradas recientemente en los distritos Ángel, Diana y Zapata. Para el esclarecimiento de los hechos, personal del Departamento de Análisis Táctico (DAT) recabó y analizó videograbaciones de cámaras de vigilancia, sistemas particulares y entrevistas de campo, lo que permitió identificar a las personas probablemente involucradas.

Cabe señalar que uno de los detenidos, identificado como Alexis E. P., de 26 años de edad, había sido asegurado previamente por policías municipales al ser sorprendido consumiendo una sustancia con características similares al cristal en la vía pública, en el cruce de las calles Aldama y 21, en la colonia Centro.

Derivado del seguimiento de investigación y de un operativo de búsqueda implementado por agentes municipales, los presuntos involucrados fueron ubicados en el cruce de las calles Libertad y Díaz Ordaz, donde se detuvo a Adán M. T., de 32 años; Alexis E. P., de 26 años; y Jesús David B. D., de 62 años.

Durante la intervención se les aseguraron diversos objetos, entre ellos computadoras portátiles, bocina, instrumentos musicales y cámara fotográfica, artículos cuyas características coinciden con bienes reportados en las carpetas de investigación relacionadas con los robos.

A los detenidos y objetos asegurados se les dio vista ante el Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en los hechos y lograr el total esclarecimiento de los casos.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.