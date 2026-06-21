Detuvo Policía Municipal a motociclista con probable cristal en Praderas del Sur

-Durante el recorridos del Operativo Verano Seguro

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por la probable comisión de delitos contra la salud, luego de localizarle una porción de una sustancia con características similares al cristal cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la colonia Praderas del Sur.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Praderas de Daurian y Praderas de Dakota, donde agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito como parte del Operativo Verano Seguro. En el lugar observaron a un motociclista, se aproximaron para entrevistarse con él y durante la inspección, los policías localizaron el equivalente a 9 porciones con características similares a la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Luis Manuel A. R., de 26 años de edad y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Centro para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, los agentes aseguraron una motocicleta marca Suzuki, modelo 2021, la cual fue trasladada al corralón de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.