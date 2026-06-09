Detuvo policía municipal a hombre con aparente cristal en la colonia Revolución

-Durante recorridos de prevención y vigilancia de los elementos de la subdirección de inteligencia.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 9 de junio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 25 años de edad por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de asegurarle el equivalente a 70 porciones de una sustancia con las características propias del cristal durante un recorrido preventivo en la colonia Revolución.

Policías adscritos a la Subdirección de Inteligencia detectaron a un hombre cometiendo una falta administrativa en la vía pública en el cruce de las calles Ramón Córdova y Periodista Ignacio Rodríguez, por lo que al intervenir y realizar una inspección preventiva, los agentes localizaron varios envoltorios plásticos transparentes que contenían una sustancia blanca granulosa con características similares a la droga conocida como cristal.

El hombre, identificado como David Eduardo S. V., de 25 años de edad, fue detenido y trasladado a la comandancia y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.