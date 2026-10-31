Apela FDZC la no vinculación a proceso de imputado por violación agravada y abuso de autoridad

La Unidad de Litigación en Segunda Instancia del Departamento Jurídico de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, interpuso un recurso de apelación, en contra de la resolución de no vinculación a proceso del imputado Cristian Abraham M. M., por los delitos de violación agravada y abuso de autoridad, dictada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

El documento que contiene los agravios, fue presentado este martes por esta representación social ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que analizará el contenido y emitirá una respuesta en próximas fechas.

La apelación a la resolución del auto de no vinculación a proceso en la causa penal 3066/2026, se basa en que el Ministerio Público expuso datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de Cristian Abraham M. M., por los referidos delitos, cometidos en perjuicio de un masculino.

De acuerdo con la investigación ministerial el imputado se aprovechó de su función como policía municipal para cometer dichas conductas delictivas, en la calle Sierra Azul, de la colonia del mismo nombre, en la ciudad de Chihuahua.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.