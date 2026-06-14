Detienen en Veracruz a Héctor Landa, exfuncionario clave del área de Grandes Contribuyentes del SAT

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Taurino Landa Cabrera: exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la FGR, Landa Cabrera ocupó entre 2011 y 2018 el cargo de Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. La investigación apunta a que habría incrementado su patrimonio de manera injustificada y recibido un inmueble como presunto pago por un contrato de prestación de servicios que no se realizó.

El caso involucra a la empresa Arrendadora Franllutti, que según las indagatorias entregó al exfuncionario una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos. La propiedad habría sido otorgada como pago por un contrato que, de acuerdo con la investigación, no fue llevado a cabo.

La orden de aprehensión fue solicitada y obtenida por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Para localizarlo, personal de la AIC realizó análisis patrimonial, verificación de domicilios, trabajos de inteligencia y vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios.

Finalmente, las autoridades confirmaron su presencia en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz, donde se llevó a cabo el operativo con apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad. Tras su detención, Landa Cabrera fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial en su contra.

Con información de López-Dóriga Digital, FGR y medios nacionales