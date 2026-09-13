Detienen en Sinaloa a 11 miembros de Los Chapitos, ligados al secuestro de 10 mineros

Autoridades estatales y federales detuvieron en Sinaloa a once miembros de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos y ligados al secuestro y asesinato de 10 trabajadores mineros.

Patrullajes de vigilancia y reconocimiento en Escuinapa llevaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a identificar a los sujetos.

Los hombres fueron detenidos en flagrancia en el poblado La Isla del Bosque, en posesión de 12 armas largas, cargadores, chalecos y municipios de diversos calibres.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

Los once sujetos son señalados como miembros de la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias ‘el Casco‘, presunto jefe regional de Los Chapitos.

Se trata de la célula que habría secuestrado a diez trabajadores mineros en La Concordia, en enero pasado, mismos que posteriormente fueron hallados muertos.

Con información de El Universal