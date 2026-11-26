El gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Fernando “N”, alias El Chapo Félix, identificado como operador de las Fuerzas Especiales Zambada, en Tamazula, Durango. La captura representa un nuevo golpe a la estructura de La Mayiza.

El gabinete de Seguridad informó de un nuevo golpe a la estructura de La Mayiza, con la captura en Tamazula, Durango, de Fernando “N, El Chapo Félix, identificado como operador de la célula conocida como Fuerzas Especiales Zambada.

A través de su cuenta en “X”, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad dio a conocer que “resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, El Chapo Félix”.



Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos, indicaron las autoridades.

Asimismo, refirieron que continuarán las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.

Operativo de Marina y SSPC debilita a la estructura de La Mayiza

La detención de El Chapo Félix, se realiza casi una semana después de que fuerzas especiales del Ejército capturaran en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, quien se unió a los grupos que apoyan a la facción que dirige Ismael Zambada Sicairos, y que se conoce como La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

En este operativo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad y El Chapo Félix, identificado como operador de una célula delictiva, además de asegurar armamento, municiones y equipo táctico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) las aprehensiones se levaron a cabo al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante.

“Cabe destacar que, durante el desarrollo de estas acciones, se contó con una aeronave de la Marina, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres. Debido a las condiciones del terreno, se determinó realizar el traslado aéreo de las personas detenidas y de lo asegurado”.

Las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y seis chalecos balísticos.