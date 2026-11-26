El gabinete de Seguridad informó de un nuevo golpe a la estructura de La Mayiza, con la captura en Tamazula, Durango, de Fernando “N, El Chapo Félix, identificado como operador de la célula conocida como Fuerzas Especiales Zambada.
A través de su cuenta en “X”, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad dio a conocer que “resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, El Chapo Félix”.
Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos, indicaron las autoridades.
Asimismo, refirieron que continuarán las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.
Operativo de Marina y SSPC debilita a la estructura de La Mayiza
La detención de El Chapo Félix, se realiza casi una semana después de que fuerzas especiales del Ejército capturaran en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, quien se unió a los grupos que apoyan a la facción que dirige Ismael Zambada Sicairos, y que se conoce como La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.
En este operativo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad y El Chapo Félix, identificado como operador de una célula delictiva, además de asegurar armamento, municiones y equipo táctico.
De acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) las aprehensiones se levaron a cabo al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante.
“Cabe destacar que, durante el desarrollo de estas acciones, se contó con una aeronave de la Marina, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres. Debido a las condiciones del terreno, se determinó realizar el traslado aéreo de las personas detenidas y de lo asegurado”.
Las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y seis chalecos balísticos.