

Como resultado de los trabajos de investigación y seguimiento realizados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), se logró localizar una pick up que contaba con reporte de robo y detener al hombre que la conducía, en calles de la colonia Granjas Sacramento.

Los hechos se derivaron del seguimiento a un robo de vehículo sin violencia ocurrido el pasado 23 de noviembre en la colonia Quintas Carolinas, donde fue sustraída una pick up Mazda modelo 2000, color verde, a través de las cámaras de PECUU, personal de Análisis Táctico logró detectar la circulación del automotor en calles de la colonia Vistas del Norte, información que fue canalizada oportunamente a los agentes de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos para iniciar su búsqueda.

Tras ampliar los recorridos de búsqueda, los policías lograron ubicar la unidad en el cruce de las calles Oralia y Las Torres, en Granjas Sacramento, donde marcaron el alto al conductor y, luego de verificar la situación del vehículo, procedieron a detener a quien se identificó como José Manuel B. S., de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

El detenido fue trasladado inicialmente al Centro de Detención Zona Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La DSPM recuerda a la ciudadanía que si llegara a presentarse algún robo de vehículo es muy importante reportar de inmediato al 9-1-1, proporcionar oportunamente las características de la unidad y las circunstancias del hecho, ya que esto permite, activar los mecanismos de búsqueda y facilitar su pronta localización.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.