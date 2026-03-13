Detienen a uno durante cateo en domicilio de la colonia Felipe Ángeles

Durante la madrugada de este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la unidad de homicidios, en conjunto con el área de inteligencia de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la calle 13 número 1303-A de la colonia Felipe Ángeles.

En el operativo se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, quien se encuentra relacionado con hechos violentos registrados en los últimos días en esta capital.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones y el proceso legal correspondiente.