Detienen a un hombre armado en Chihuahua

Como parte de los trabajos de disuasión del delito e investigación en campo, el Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de Raúl Alberto V. C., en la colonia Portal del Real, a quien se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 40 municiones.

Los hechos se registraron durante la tarde del pasado miércoles en Chihuahua, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia y análisis del comportamiento delictivo en la zona.

Durante el patrullaje, los elementos detectaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika sin placas, quien al notar la presencia policial intentó ocultar de inmediato un objeto que portaba en sus manos, el cual presentaba características de un arma de fuego.

Ante el potencial riesgo, los agentes realizaron la intervención correspondiente, confirmando que el individuo portaba un arma cuya legal procedencia no pudo acreditar en el momento.

Tras la revisión, el sujeto fue detenido formalmente y puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Es por este tipo de hechos, que el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, ha reiterado que los operativos de vigilancia e inteligencia continúan de manera permanente para prevenir delitos y retirar armas de circulación, porque con seguridad damos resultados.