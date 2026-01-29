Detienen a sujeto en Juárez que lanzó dos perros a una fogata y los calcinó

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informa que elementos de la Policía Municipal detuvieron a un masculino por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal, en hechos ocurridos en la colonia Morelos.

El incidente fue reportado al número de emergencias 9-1-1, a las 13:59 horas, donde se alertó sobre un caso de maltrato animal en el cruce de las calles Arcilla y Nácar.

Al lugar acudió la unidad 338, quienes se entrevistaron con una ciudadana, la cual denunció a un vecino que presuntamente ingresó a su patio y arrojó dos perros a una fogata, donde se encontraban incendiándose unos colchones, provocando que los animales murieran calcinados.

Ante el señalamiento directo, los agentes procedieron a la detención de Jesús Salvador G. M. de 22 años de edad, quien, previa lectura de sus derechos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de determinar su situación legal.

Al sitio también arribó la unidad 01 del Departamento de DABA, quien se hizo cargo de los dos canes sin vida, conforme al protocolo correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso con la protección de los animales y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato a través del número de emergencias 911.