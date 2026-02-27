Detienen a probables responsables de un robo cometido en Parral

– También se les aseguraron diversas porciones de marihuana

Un operativo integrado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Seguridad Pública Municipal, detuvo en flagrancia a tres masculinos, por su probable responsabilidad en el robo de un equipo de cacería y posesión simple de narcóticos, en hechos ocurridos ayer jueves en un inmueble ubicado el barrio de España.

En atención al reporte, las autoridades realizaron un despliegue de búsqueda, que momentos después permitió ubicar en calles del fraccionamiento Rancho Cabadeña. una pick marca Ford, línea Ranger, modelo 1997, color negro, con las características del automotor utilizado en el citado robo.

El vehículo era tripulado por los detenidos de nombres David Alberto G.M., Diego Armando L.B. y Neftalí Alexis S.R., a quienes se encontró en posesión de los objetos reportados como robados, siendo estos:

– 01 edredón color azul.

– 01 Arma corta, marca Smith & Wesson, color negro y 10 cartuchos.

– 01 rifle Savage, marca axis, calibre .243, con mira telescópica y portafusil color café.

– 01 rifle marca Winchester, modelo 670-243, con mira telescópica y portafusil.

– 01 rifle marca Kral Arms súper jumbo, calibre .22, con mira telescópica.

– 02 cargadores color negro.

– 01 mira telescópica.

– 01 cuchillo de cacería sin marca y una funda de vinipiel de color café.

– 01 cuchillo de cacería de marca Truper con mango de color negro y funda de plástico.

– 01 luz solar con sensor de marca GL-2163 cob.

– 01 estuche de color negro con binoculares de la marca Nikon.

– 01 bolsa de plástico con diversas porciones de marihuana.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).