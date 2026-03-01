Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Autoridades detuvieron a Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey.

De acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de la funcionaria la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en San Nicolás de los Garza.

Fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación legal.

Hasta el momento, no se ha precisado el delito que se imputa a la funcionaria.

¿Quién es Karina Barrón?

Karina Barrón es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey.

Ha militado en partidos como PRI, PAN, MC, y ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de diputada del Congreso del Estado de Nuevo León.

Entre 2021 y 2024 fungió como diputada federal.

Con información de López-Dóriga Digital