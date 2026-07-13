Revela Bonilla que menor asesinado en zona oriente había sido detenido por tentativa de homicidio en marzo

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que el menor de 17 años asesinado junto con una joven de 19 años en la colonia Jardines de San Agustín contaba con antecedentes por una detención relacionada con una tentativa de homicidio, por lo que el Municipio y la Fiscalía General del Estado revisan el proceso judicial que permitió que se encontrara en libertad.

En entrevista, el edil señaló que el caso fue analizado durante la Mesa de Seguridad de este lunes, donde se compartió información derivada de las investigaciones entre la Policía Municipal y la Fiscalía.

“Hoy analizamos este tema en la Mesa de Seguridad. Se trata de dos personas, un hombre de 17 años y una mujer de 19 años”, indicó.

Bonilla añadió que la joven víctima había sufrido recientemente la pérdida de un bebé, hecho que ocurrió días antes del doble homicidio y que no está relacionado con el ataque.

Menor había sido detenido por tentativa de homicidio

El presidente municipal explicó que, de acuerdo con la investigación de campo y el intercambio de información entre las corporaciones, el adolescente había sido detenido previamente como presunto responsable de una tentativa de homicidio.

“Logramos obtener con la investigación de campo y el trabajo de intercambio entre la Policía Municipal y la Fiscalía que, lamentablemente, a este menor de edad se le había detenido como presunto responsable por la comisión de una tentativa de homicidio el 27 de marzo, si mal no recuerdo, de este año, en esa misma zona de la ciudad”, detalló.

Revisan por qué estaba en libertad

Ante estos antecedentes, Bonilla señaló que ya se revisa con la Fiscalía General del Estado el procedimiento que se siguió tras aquella detención.

“Estamos revisando justamente con la Fiscalía General del Estado todo el proceso que se llevó a cabo para saber por qué el menor estaba ya en libertad”, expresó.

El alcalde indicó que las investigaciones sobre el doble homicidio continúan por parte de las autoridades ministeriales, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos el domingo en la colonia Jardines de San Agustín, al oriente de la ciudad.