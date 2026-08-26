Detienen a joven con porciones de aparente cristal en colonia Sierra Azul

Durante un recorrido de prevención y seguridad en la zona sur de la ciudad, agentes de la Policía Municipal hicieron la detención de un hombre como probable responsable de la portación de varias porciones de un producto granuloso similar a la droga conocida como cristal.

La detención de Héctor Jorge P. G., de 25 años de edad se dio la noche del martes cuando los municipales pasaban por las calles Sierra Azul y Sierra de San Joaquín, en la colonia Sierra Azul, luego de observar al joven cuando arrojó al piso un cigarrillo al parecer de marihuana y se le realizó la inspección de rutina.

Entre su vestimenta se le localizaron las porciones del contenido granuloso, el cual fue asegurado como evidencia para trasladarlo a la comandancia de policía en la zona Sur y posteriormente hacer la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, conforme a procedimiento.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.