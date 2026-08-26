Detiene AEI a masculino por incumplimiento de la obligación alimentaria en la Santa Rita

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Mario Abraham C. G., de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en perjuicio de su hija menor de edad.

La captura del masculino se realizó esta mañana de este miércoles 26 de agosto, en la colonia Santa Rita de la ciudad de Chihuahua, y fue puesto a disposición de la Juez Penal que le requirió por parte del Tribunal de Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

En la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán de su conocimiento que se le atribuye no proporcionar manutención a la víctima, en hechos ocurridos en el año 2023.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).