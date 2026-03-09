Detienen a hombre tras realizar disparos luego de riña familiar en la colonia Plan de Ayala

Chihuahua, Chih.— La noche de este lunes se registró una movilización policiaca en el cruce de las calles Pablo López y Plan de Ayala, en la colonia Plan de Ayala, al sur de la ciudad, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, vecinos alertaron a los números de emergencia tras escuchar varios disparos, lo que provocó la inmediata movilización de elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los agentes lograron interceptar a un sujeto que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad e intoxicación, quien habría realizado las detonaciones tras sostener una riña familiar.

El hombre fue detenido en el sitio, mientras que un arma de fuego calibre 9 milímetros fue asegurada junto con varios casquillos percutidos localizados en la zona.

En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo en el resguardo del área mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas y el detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal.