Detienen a dos personas por delitos contra la salud en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de asegurar un envoltorio con una sustancia con características propias de la cocaína durante una intervención realizada en la ciudad de Chihuahua.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que la actuación de los elementos estatales refleja el compromiso institucional de mantener acciones permanentes de vigilancia, prevención y combate a los delitos que afectan la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

Los hechos se registraron la tarde del 1 de junio, cuando policías estatales realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito en el cruce de las calles Legalidad y Fundadores de Pensiones, en la colonia Pavis Borunda.

Durante el patrullaje, los agentes observaron una camioneta Jeep Grand Cherokee de color arena cuyos ocupantes arrojaron un recipiente de aluminio a la vía pública, además de manipular recipientes para bebida mientras circulaban. Ante la posible comisión de una falta administrativa y con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad vial, los oficiales marcaron el alto al vehículo.

Al entrevistarse con los ocupantes, identificados como Jorge Eduardo A. A., de 26 años, y Luis Carlos L. G., de 35 años, los elementos detectaron una actitud hostil y observaron diversos recipientes de bebida en el interior de la unidad, por lo que realizaron una inspección preventiva de seguridad.

Como resultado de la revisión, localizaron debajo del asiento del copiloto un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia en polvo color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 31.14 gramos.

Derivado del hallazgo, ambos individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Asimismo, durante la intervención uno de los detenidos presuntamente ofreció dinero a los agentes con la intención de evitar su detención, situación que también fue informada a la autoridad ministerial para los efectos legales conducentes.

Además de la droga asegurada, los policías estatales pusieron a disposición de la autoridad competente una camioneta Jeep modelo 2004 y la cantidad de 15 mil 700 pesos en efectivo, mismos que quedaron sujetos a las diligencias de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso de actuar con apego a la ley, fortaleciendo las acciones de vigilancia y combate a los delitos que atentan contra la seguridad y la salud de la población.