Detienen a 2 sujetos en Juárez con 210 porciones de marihuana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, realizó la detención de dos personas por delitos contra la salud, como resultado de los operativos de vigilancia implementados en la Zona Norte del estado.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en las colonias de Ciudad Juárez, mediante operativos permanentes y focalizados.

Los hechos se registraron el 28 de marzo a las 12:00 horas, en el cruce de las calles Salomón Acosta Bailón y María Teresa Rojas, en la colonia Castillo Peraza, Distrito Valle, donde elementos estatales actuaron como primeros respondientes.

Durante la intervención, fueron detenidos Víctor Javier M.L, de 24 años de edad, y David Alexis S.M, de 19 años, ambos originarios de Ciudad Juárez, a quienes se les aseguraron 210 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 2.907 kilogramos.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La SSPE reiteró que continuará fortaleciendo los operativos en la región, con el objetivo de combatir la distribución de sustancias ilícitas y proteger la salud y seguridad de las y los ciudadanos.