Detiene SSPE en Ciudad Juárez a sujeto con orden de aprehensión en Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Grupo Especial de Detectives, llevó a cabo el arresto de Alejandro David R. H. en Ciudad Juárez, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de migrantes y violación de la libertad condicional.

La detención se efectuó durante la tarde de este 21 de marzo en la colonia Del Carmen, donde los elementos lograron ubicar al sujeto y, tras la verificación correspondiente con autoridades norteamericanas, específicamente con Homeland Security Investigations (HSI), confirmaron su identidad.

Una vez corroborada la información, los detectives procedieron a su arresto formal, para posteriormente ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia con la que se coordinó su traslado para la entrega a autoridades estadounidenses en el puente fronterizo.

Finalmente, el detenido fue entregado a los U.S. Marshals, en un hecho que reafirma la colaboración bilateral entre autoridades de Chihuahua y de los Estados Unidos en el combate a delitos transnacionales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya, fortaleciendo la cooperación internacional y garantizando resultados en materia de seguridad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.