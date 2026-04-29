Detiene SSPE a sujeto vinculado a homicidio en Juárez

Como parte de las labores de inteligencia y respuesta operativa impulsadas por el secretario Gilberto Loya, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en colaboración interinstitucional con Guardia Nacional y Ejército, llevaron a cabo en Ciudad Juárez el arresto de José de Jesús M. T., a quien se le aseguraron seis envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína.

El hecho ocurrió la tarde de este 28 de abril en el fraccionamiento Parajes de San José, mientras los agentes Detectives de la SSPE realizaban actos de investigación en atención a diversos folios relacionados con un homicidio ocurrido el pasado 26 de abril en la misma zona.

Gracias al apoyo de la Dirección de Análisis Táctico y el uso de la plataforma Centinela, se obtuvo información estratégica mediante videovigilancia sobre un vehículo presuntamente involucrado en dicho delito: un camión de pasajeros color blanco con morado.

En seguimiento a estos datos, los Detectives y el personal federal, apoyados por el despliegue de drones de vigilancia, realizaron un operativo de localización y seguimiento que permitió ubicar el vehículo en circulación sobre la calle Costa Brava.

Tras darle alcance e interceptar el camión , los agentes procedieron a realizar la consulta correspondiente en las bases de datos de la plataforma y llevar a cabo la inspección de seguridad.

Durante la revisión, se localizaron entre las pertenencias del conductor los envoltorios plásticos con la presunta droga. Ante el hallazgo, se realizó el arresto formal del hombre para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, a fin de continuar con las investigaciones y determinar su posible participación en el evento de homicidio bajo seguimiento.

Estas acciones reflejan el compromiso de la SSPE de utilizar la tecnología de vanguardia y el análisis de datos para combatir la impunidad y asegurar a los generadores de violencia en la entidad.