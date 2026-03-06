Detiene SSPE a presunto distribuidor de metanfetamina en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Subsecretaría de Estado Mayor, detuvieron a un hombre en la colonia Ampliación Crucero de la ciudad de Chihuahua por su presunta participación en delitos contra la salud, tras asegurarle 19 envoltorios con una sustancia con las características de la metanfetamina.

La detención se realizó durante labores de investigación y vigilancia en el cruce de las calles Piña y Tonachi, donde los detectives detectaron a dos hombres realizando un intercambio de dinero por un objeto.

Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir, logrando los elementos dar alcance a Miguel Jahir L.E, de 24 años, a quien se le aseguraron 19 envoltorios de metanfetamina con un peso total de 25.4 gramos.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.