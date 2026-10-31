Detiene SSPE a hombre por delitos contra la salud y asegura vehículo relacionado con investigación por tentativa de homicidio

Como resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre de 20 años por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y aseguraron un vehículo relacionado con una investigación por homicidio en grado de tentativa.

La intervención se realizó la noche del 30 de octubre en el cruce del Periférico R. Almada y calle 38, en la colonia U.P., de la ciudad de Chihuahua, donde los agentes detuvieron a un hombre identificado como Raúl O.L, quien se encontraba en posesión de dos envoltorios con sustancias con características similares a narcóticos.

Durante la inspección se aseguraron aproximadamente 135 gramos de una hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, así como 0.65 gramos de una sustancia en polvo con características similares a la cocaína.

De acuerdo con las investigaciones, el operativo derivó del seguimiento a una agresión con disparos de arma de fuego contra dos personas, ocurrida el 1 de octubre de 2026. Mediante labores de campo, análisis de información y el uso de las plataformas tecnológicas PECUU y Centinela, la Dirección de Análisis Táctico logró identificar un Nissan Altima gris, modelo 2008, presuntamente relacionado con los hechos.

El vehículo fue localizado en el sector de la colonia U.P. y quedó asegurado como parte de las diligencias. Asimismo, se estableció que el detenido proporcionó como domicilio un inmueble de esa misma colonia, el cual había sido intervenido previamente mediante una orden de cateo dentro de la misma línea de investigación.

Tanto el hombre detenido como el vehículo y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en la agresión armada.

La SSPE reiteró que mantiene acciones de investigación y coordinación con las corporaciones estatales y municipales para el esclarecimiento de hechos delictivos y el combate a los delitos contra la salud.