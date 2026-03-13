Detiene SSPE a hombre con orden de aprehensión por violación y abuso sexual agravado

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de violación y abuso sexual en modalidad agravada, durante labores de vigilancia en la ciudad de Chihuahua.

La detención se realizó el 13 de marzo, alrededor de las 13:20 horas, cuando los agentes realizaban recorridos de reforzamiento táctico en el sector sur de la ciudad, específicamente en el cruce de las calles Alzalea y Real del Cardo. En el lugar se efectuó una inspección a un vehículo tipo pick up, cuyo conductor se identificó como Román R.G, de 49 años.

Al realizar la consulta de sus datos a través de la Plataforma Centinela, se confirmó que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de violación y abuso sexual, ambos en modalidad agravada, por lo que los elementos procedieron a su aseguramiento y le dieron lectura de sus derechos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, a fin de continuar con el proceso legal.