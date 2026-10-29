Detiene SSPE a hombre con armamento en el Valle de Juárez

Como parte de los recorridos permanentes de vigilancia y proximidad que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizó aseguramientos en los poblados de Práxedis G. Guerrero y El Porvenir, fortaleciendo las acciones de seguridad en esta región de la entidad.

Las intervenciones se realizaron, ayer miércoles, durante patrullajes preventivos y labores de presencia policial en distintos puntos del Distrito Valle, estrategia que tiene como objetivo inhibir conductas delictivas, reforzar la tranquilidad de los habitantes y garantizar una respuesta oportuna ante situaciones que representen un riesgo para la comunidad.

En una primera acción, policías del estado, aseguraron a Javier B. M., por EL probable delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que tras una inspección a su vehículo, fueron localizadas un arma corta y un fusil, así como un cargador abastecido, cartuchos útiles. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad federal competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, como resultado de la permanencia operativa en la zona y de los recorridos desplegados en el poblado de El Porvenir, fue localizada una camioneta abandonada, la cual cuenta con reporte de robo en los Estados Unidos. Durante la inspección del vehículo también fue asegurada un arma larga, por lo que tanto la unidad como el armamento quedaron a disposición de la autoridad federal para las diligencias correspondientes.

Estos resultados son reflejo de la presencia constante que la SSPE, por instrucciones del Secretario Luis Aguirre, mantiene en el Valle de Juárez, reafirmando el compromiso de fortalecer la seguridad en esta región estratégica del estado mediante patrullajes preventivos y coordinación institucional.