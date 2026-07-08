Detiene SSPE a dos hombres por posesión de droga en Juárez; Plataforma Centinela de la SSPE les vinculó con colocación de manta amenazante

En continuidad a los operativos desplegados en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo la detención de dos sujetos identificados como Ernesto O. A. y Mario Eduardo R. C., a quienes se les aseguró un envoltorio con presunta marihuana.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes en la colonia 16 de Septiembre, cuando elementos del Grupo Especial de Detectives realizaban actividades de indagatoria e investigación de indicios, derivado de la colocación de una manta con un mensaje amenazante en contra de una institución de seguridad.

Como resultado de las investigaciones y el análisis de videovigilancia de la Plataforma Centinela, se logró identificar el vehículo en circulación, presuntamente utilizado por los probables responsables para la colocación de la manta. Fue sobre la calle Isla Galván que los agentes dieron alcance a la unidad Chevrolet Equinox para realizar la inspección correspondiente.

Al realizar la revisión, se localizó entre las pertenencias de los dos sujetos un envoltorio de color azul que contenía la presunta marihuana, lo cual derivó en el formal arresto del par.

Los detenidos, junto con el vehículo y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones y determinar su probable participación en la colocación del mensaje intimidatorio.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier amenaza a las instituciones de seguridad y de mantener los operativos permanentes para recuperar la tranquilidad de las familias juarenses.