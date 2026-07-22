Detiene Policía Municipal a presunto responsable de robo con violencia a local comercial en la colonia Campesina

Derivado de trabajos de investigación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fue detenido un hombre señalado como probable responsable de un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Campesina.

Elementos de la Subdirección de Inteligencia implementaron un operativo de búsqueda y localización que permitió ubicar al presunto responsable en el cruce de las calles Hacienda del Real y Stella, en el fraccionamiento Hacienda Isabella.

El detenido, identificado como Mario Francisco G. H., fue trasladado al Centro de Detención Municipal de la Zona Norte para su registro y posteriormente se dio vista a la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe mencionar que el hecho ocurrió el pasado 14 de julio en un comercio ubicado sobre la avenida Silvestre Terrazas, donde un hombre presuntamente amenazó a la empleada con un arma de fuego para despojarla de efectivo, producto de las ventas del día.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.