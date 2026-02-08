Detiene Policía Municipal a pareja por delitos contra la salud en Vistas del Norte

En seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con un caso de extorsión, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), adscritos a la Unidad de Robo a Casa Habitación, implementaron un operativo al norte de la ciudad que derivó en la detención de dos personas por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron en la colonia Vistas del Norte, donde los agentes detectaron un vehículo Toyota Camry, color blanco, que circulaba a exceso de velocidad poniendo en riesgo la integridad de terceros. Tras marcarle el alto y realizar una inspección preventiva, se localizaron envoltorios con una sustancia granulosa con características propias del cristal, así como una maleta que contenía documentos oficiales presuntamente relacionados con una carpeta de investigación por el delito de extorsión telefónica.

Las acciones forman parte de las diligencias derivadas de una extorsión telefónica registrada el pasado 6 de febrero en la colonia Quintas del Sol, donde se reportó la sustracción de una caja fuerte con aproximadamente 14 mil dólares, además de diversa documentación personal de los propietarios del domicilio.

Las personas detenidas fueron identificadas como Javier Ernesto R. P., de 39 años, y María Lizeth V. M., de 32 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Asimismo, el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón del C4, mientras que los objetos localizados quedaron bajo resguardo para la investigación.

Finalmente, se dio aviso a la Unidad de Extorsiones de la Fiscalía General del Estado, quienes darán el seguimiento del caso.