Detiene AEI y Sedena en cateo a hombre con mariguana, cristal y cocaína

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvieron a un hombre en posesión de droga, en un cateo realizado en un domicilio de colonia Benito Juárez, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La intervención ministerial, obedeció al cumplimiento de un ordenamiento judicial obtenido en el seguimiento de una investigación sobre actividades de narcomenudeo en el domicilio ubicado en calles Gómez Farías y 21 de marzo.

En el lugar se detuvo a José Jesús C., se le aseguró tres bolsas con una hierba verde con las características de la mariguana con un peso de 836 gramos, un envoltorio con un polvo blanco con las características de la cocaína con un peso de 5 gramos; también un envase con 10 gramos de cristal, y una pipa de vidrio con residuos de metanfetamina.

El detenido de 58 años de edad, junto con la droga asegurada, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).