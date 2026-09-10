Retira Gobierno Municipal 15 toneladas de basura y residuos de vivienda incendiada en colonia campesina

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo el retiro de 15 toneladas de basura, escombro y pertenencias dañadas tras el incendio de una vivienda en la colonia Campesina.

Lo anterior, luego de recibir la solicitud por escrito de la dueña del lugar, quien expresó la necesidad de retirar los desechos del exterior del domicilio, mismo que se encontraba invadido.

Para poder retirar el total de la basura y desechos, fue necesario trasladarlo en tres camiones de volteo o “dompes” para posteriormente depositarlos en el Relleno Sanitario.

Es importante mencionar que este tipo de intervenciones se realizan una vez que se recibe una solicitud por escrito por parte de la o el propietario del inmueble y cada una de las atenciones se analiza en lo individual.