Detiene AEI y Policía Municipal a masculino con vehículo robado en Sinaloa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a Tobías V. G., en posesión de un vehículo robado en Sinaloa.

La detención de la citada persona de 42 años de edad, en una acción con elementos de Seguridad Pública Municipal, el pasado miércoles a las 13:40 horas en el exterior de una plaza comercial ubicada en la Avenida de la Cantera, en la ciudad de Chihuahua.

Se le aseguró un vehículo tipo sedán, de la marca Mercedes Benz, línea 200 CGI, modelo 2021, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, cuya revisión estableció que tiene reporte de robo interpuesto el 02 de agosto del año 2022.

La persona detenida fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de vehículos que integra la carpeta de investigación para formularle imputación

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).