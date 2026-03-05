Detiene AEI en flagrancia a presunto homicida en Guadalupe y Calvo

Como resultado de una oportuna y efectiva intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en el término de la flagrancia a un masculino de 38 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, en hechos ocurridos ayer miércoles en el seccional de San Juan Nepomuceno, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con la investigación inicial, el presunto, de nombre José Omar B. R. , golpeó a la víctima de nombre Anselmo I. M., quien perdió la vida a causa de las lesiones que el hoy detenido le provocó.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido, los Policías Investigadores desplegaron un operativo de búsqueda, que momentos después permitió localizar al probable responsable cerca del lugar en donde se cometió el crimen.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que realizará las diligencias correspondientes para definir su estatus legal.

Gracias a las acciones de investigación y ejecución de los elementos policiacos, se logra la detención de quienes infringen la ley para llevarlos ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).