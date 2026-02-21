Detiene AEI en flagrancia a dos presuntos narcomenudistas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en flagrancia a dos personas en posesión de diversos tipos y cantidades de droga, en Ciudad Juárez.
Los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, arrestaron a Juan Manuel M. G., de 53 años de edad, en el cruce de las calles Custodio de la República y Juan Azoyale del fraccionamiento Cerradas del Parque, entre sus pertenencias traía lo siguiente:
- 48 envoltorios de plástico transparente, que contienen hierba seca, verde y olrosa, con características propias de la mariguana, con un peso de 336 gramos.
- 06 envoltorios de plástico transparente, contienen 8 gramos de una sustancia blanca y granulada, con características de la metanfetamina.
- Una mochila de color guinda.
Mientras que, en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Manuel Doblado, en la Zona Centro, detuvieron a quien se identificó como Berenice Arlet S. D., de 27 años de edad, quien traía:
- Una bolsa transparente con 04 envoltorios de plástico, cada uno de ellos con un polvo blanco, con características de la cocaína.
- 21 envoltorios de plástico, cada uno de ellos con piedra blanca y sólida, con características de la cocaína en piedra, ambas sustancias con un peso total de 10 gramos.
- Una bolsa de color negro, que en su interior contiene dos terminales de cobro para pago con tarjeta, así como 2 mil 100 pesos en efectivo.
Ambos detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común por delitos contra la salud, que se encargará de realizar las indagatorias correspondientes y llevarlos ante los tribunales.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).