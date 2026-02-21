Detiene AEI en flagrancia a dos presuntos narcomenudistas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en flagrancia a dos personas en posesión de diversos tipos y cantidades de droga, en Ciudad Juárez.

Los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, arrestaron a Juan Manuel M. G., de 53 años de edad, en el cruce de las calles Custodio de la República y Juan Azoyale del fraccionamiento Cerradas del Parque, entre sus pertenencias traía lo siguiente:

48 envoltorios de plástico transparente, que contienen hierba seca, verde y olrosa, con características propias de la mariguana, con un peso de 336 gramos.

06 envoltorios de plástico transparente, contienen 8 gramos de una sustancia blanca y granulada, con características de la metanfetamina.

Una mochila de color guinda.

Mientras que, en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Manuel Doblado, en la Zona Centro, detuvieron a quien se identificó como Berenice Arlet S. D., de 27 años de edad, quien traía:

Una bolsa transparente con 04 envoltorios de plástico, cada uno de ellos con un polvo blanco, con características de la cocaína.

21 envoltorios de plástico, cada uno de ellos con piedra blanca y sólida, con características de la cocaína en piedra, ambas sustancias con un peso total de 10 gramos.

Una bolsa de color negro, que en su interior contiene dos terminales de cobro para pago con tarjeta, así como 2 mil 100 pesos en efectivo.

Ambos detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común por delitos contra la salud, que se encargará de realizar las indagatorias correspondientes y llevarlos ante los tribunales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).