Detiene AEI a tres personas en posesión de cocaína y marihuana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Lorenzo G. E., de 45 años, a San Juana R. E., de 43 años y a Yordi Jahir G. R., de 22 años de edad, por sus delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

En colaboración con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la detención de las citadas personas se efectuó en la Avenida Del Valle 958, cruce con calle Nuevo León, de la colonia Salvarcar, en donde agentes investigadores encontraron entres su pertenencia 264 gramos de marihuana, distribuidos en 15 envoltorios de plástico y 10 gramos de cocaína en tres envoltorios.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).