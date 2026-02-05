Detiene AEI a masculino que no acreditó ser policía municipal en Madera

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en el municipio de Madera, detuvieron ayer miércoles en términos de flagrancia, a quien se identificó como Luis S. C., de 36 años de edad, por los delitos de usurpación de funciones y portación de arma de fuego.

Los agentes ministeriales realizaban recorridos como parte del operativo de prevención y vigilancia en la ciudad de Madera, cuando se percataron que eran seguidos por una pick up rotulada como patrulla de Seguridad Pública con número económico 03.

En las calles Séptima y Morelos, los agentes ministeriales procedieron a entrevistarse con los tripulantes de la unidad que los seguía, solicitándole que se identificarán, el conductor mostró su credencial como elemento de Seguridad Pública Municipal y su acompañante únicamente una credencial de elector a nombre de Luis S. C., sin acreditar que fuera policía.

El citado masculino portaba un arma larga con la leyenda Beretta, calibre 5.56 X 45 y cuatro cargadores para esa arma, abastecidos con 100 cartuchos útiles.

Motivo por el que fue detenido y trasladado junto con el arma asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

