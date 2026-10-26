Detiene AEI a masculino que hirió y provocó la muerte de su hermano en Chinipas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a Erasmo C. M., por el delito de homicidio doloso cometido con arma blanca a su hermano, quien falleció horas después de la agresión.

La detención de la citada persona de 50 años de edad, a cargo policías ministeriales con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, se efectuó el pasado viernes 23 de octubre, aún en posesión de un cuchillo, momentos después del ataque en contra de la víctima José Francisco C. M., quien presentaba una lesión en el abdomen.

Inicialmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones, sin embargo, tras fallecer la víctima, se inició la investigación en su contra por el delito de homicidio doloso y en las próximas horas, será llevado a la audiencia de formulación de imputación

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).