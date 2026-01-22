Detiene AEI a masculino por delitos de género en Nuevo Casas Grandes

En seguimiento a indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Ángel Gabino R.P., los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

La detención de Ángel Gabino R. P., de 25 años de edad, fue en la colonia Juan Pablo en Nuevo Casas Grandes, contaba con una orden de aprehensión girada en su contra por un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público adscritos a la FEM, harán de conocimiento al detenido los delitos que se le atribuyen y los antecedentes de la investigación recabados en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)