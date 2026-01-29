Detiene AEI a masculino acusado de ejercer violencia familiar

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Benigno R. C., por el delito de violencia familiar.

La orden de aprehensión cumplimentada al presunto responsable, fue en la colonia Granjas del Valle en la ciudad de Chihuahua y quedó a disposición de la Juez de Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género y Control, del Distrito Judicial de Morelos.

Será llevado a la audiencia en la que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir, en perjuicio de dos víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp