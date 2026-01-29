Detiene AEI a masculino acusado de ejercer violencia familiar

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Benigno R. C., por el delito de violencia familiar.

La orden de aprehensión cumplimentada al presunto responsable, fue en la colonia Granjas del Valle en la ciudad de Chihuahua y quedó a disposición de la Juez de Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género y Control, del Distrito Judicial de Morelos.

Será llevado a la audiencia en la que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir, en perjuicio de dos víctimas.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)