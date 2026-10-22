Detiene AEI a dos masculinos por violencia familiar en la colonia El Porvenir

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a dos masculinos que contaban con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en carpetas de investigación por el delito de violencia familiar.

La detención de Brian Daniel T.S. de 26 años, y de Ever Iván A.H. de 27 años de edad, por diferentes hechos, fue en la colonia El Porvenir en la ciudad de Chihuahua.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a sus audiencias en las que agentes del Ministerio Público de la FEM, les formularán imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)