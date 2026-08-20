Detiene AEI a dos masculinos por desobediencia, resistencia y delitos contra la salud en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a los masculinos identificados como Ramón E. C., de 37 años y Francisco A. G., de 20 años de edad, por delitos de desobediencia, resistencia de particulares y contra la salud en su modalidad de posesión simple, cometidos en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La detención efectuada con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano, fue en la calle Victoria y Socorro Rivera, de la colonia Villa Hermosa, cuando opusieron resistencia al encontrarles en posesión de 65 gramos de mariguana.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, para el seguimiento de las indagatorias correspondientes que determinen su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).