Detiene AEI a ciudadano americano buscado como presunto explotador sexual en EUA

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, colaboraron con el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades americanas para detener y trasladar al ciudadano americano Bryant O., por contar con orden de arresto en los Estados Unidos.

Ayer viernes, aproximadamente a las 11:25 horas, contando también con el apoyo del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional, se realizó la detención en el Puente Internacional Lerdo -Stanton, luego de ser ubicado en Ciudad Juárez.

El detenido de 38 años de edad, fue entregado a las autoridades correspondientes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes el imputado se presume inocente mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).