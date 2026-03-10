Detenido por presunto fraude, engañó a equipo de fútbol americano con vuelos y hospedaje

• Con engaños vendió vuelos y hospedaje con el que víctimas acudirían a torneo

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de fraude, Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron al probable responsable de nombre Francisco Manuel C. V., durante un cateo efectuado en un domicilio de la colonia Hacienda de la Torres, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales a cargo de la Unidad en Investigaciones de Delitos Patrimoniales, es presunto responsable de defraudar a los miembros de un equipo de futbol americano y a sus familias, a quienes, por medio de una agencia de viajes las engañó con la supuesta venta de vuelos y hospedajes.

A través de las investigaciones se obtuvo la orden de cateo para ingresar al inmueble y la orden de aprehensión con la que se detuvo a la mencionada persona. Durante la inspección de la vivienda ubicada en la calle Fanny Cano, peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, aseguraron documentos oficiales, teléfonos celulares y equipo de cómputo.

En esta acción ministerial se contó con apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que brindó seguridad en el perímetro del cateo.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 6219/2025, para ser llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).