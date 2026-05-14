Detenido por el delito de violencia familiar cometido en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a José Carlos T. C., de 39 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito violencia familiar con penalidad agravada.

Los hechos que se le imputan, ocurrieron el 25 de septiembre de 2022, cuando de acuerdo a las investigaciones ministeriales, agredió física y psicológicamente a su hija de 14 años.

José Carlos T.C. fue detenido en calles de la colonia Centro, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación le informará sobre los cargos que se le imputan.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).